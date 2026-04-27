Interrogantes sobre el proceso de compra de 24 aviones de combate F-16 block 70 a Estados Unidos, por 3500 millones de dólares, se formulará hoy a los tres ministros de citados por la Comisión de Defensa Nacional del Congreso.

A la sesión prevista para iniciarse a las 3:30 de la tarde están convocados el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y los titulares de Defensa, Amadeo Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

Entre 10 mil y 15 mil dólares cuesta la hora de vuelo del F-16 block 70, menos que en versiones anteriores del caza.

Temas

Aunque al realizarse la convocatoria inicial se privilegió que respondan “en el contexto de las declaraciones” del presidente José Balcázar “realizadas el viernes 17 de abril de 2026”, cuando descartó la firma de los contratos que luego se suscribieron, hoy lo central apunta a detalles de la adquisición y en qué medida recupera las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Secreto

Se prevé que algunas preguntas sobre el contrato, en una adquisición declarada secreto de Estado, queden sin responder.

Igual sucedería con detalles del equipamiento de las aeronaves, que según analistas estaría disminuido o “castrado” por haberse reducido el precio de los F-16 a casi la mitad respecto a la propuesta original, que aprobó el Congreso de Estados Unidos, de solo 12 cazas en venta -con su sistema de armas, entrenamiento, repuestos y motores de respaldo- por 3480 millones de dólares.

El menor precio de hoy podría explicar una rebaja de capacidades del avión.

Ventaja

La maqueta del F-16 block 70 para Perú destaca por sus CFT (Conformal Fuel Tanks o tanques de combustible conformables), a ambos lados de la espina dorsal, detrás de la cabina, que añaden 1360 kilos de combustible extra adaptándose al contorno del avión.

Así, los cazas de Perú podrían tener CFT y capacidad para misiones de mayor alcance y tiempo de permanencia en el aire sin reabastecimiento y los anclajes de las alas libres para llevar la carga completa de armamento.