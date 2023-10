Definir a Adriana Zubiate en una sola palabra es difícil. Ella es una guerrera, mamá leona, pero sobre todo una mujer que encara las dificultades con determinación, que ante la adversidad toma el toro por las astas y sale adelante. Así lo demostró cuando a sus 24 años, en la mejor etapa de su vida profesional y tras haber ganado el Miss Perú, le detectaron cáncer de mama.

“Yo estaba, lo considero, en la cresta de la ola de mi carrera, recién empezaba un camino bastante largo en el modelaje, en los estudios, en muchos ámbitos y me dan el diagnóstico. Los primeros 5 minutos son críticos, se te pasan muchas cosas por la cabeza, pensar en mi familia, en qué es lo que les va a pasar a ellos si no estoy, un montón de interrogantes y pensamientos. Y al minuto número 6 dije Ok, vamos para adelante, qué toca por hacer, estamos 3 de enero y le dije a mi doctor... nos operamos el 6 de enero”.

Así de decidida afrontó su diagnóstico. Se operó una mama, recibió quimioterapia, radioterapia; se operó la otra mama a modo de prevención. Y 16 años después, hoy Adriana está más fuerte y vital que nunca. A sus 41 años, deportista y con una hermosa hija de 8 años, entiende que todo lo que le tocó vivir tan joven ahora tiene un significado.

Lima 13 de octubre 2023 Adriana Zubiate para Historias de OJO Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec

“Nunca pensamos en que nos vamos a enfermar de esa manera, con una enfermedad como el cáncer. Me preguntaba ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué Dios me está dando esta lección a mis 24, casi 25 años, teniendo toda la vida por delante? Siempre pensé que había un propósito y hoy, 16 años más tarde, sé que el propósito es para que muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres que están atravesando por el tema del cáncer sepan que si se detecta a tiempo es 100 % curable”.

“No te voy a negar que hubo momentos en mi tratamiento, que fueron más de 3 años, que sí decía ya suéltame. Pero eso fue lo que me tocó y hoy por hoy sé que mi testimonio de vida ayudará a muchas personas a que sigan o que me tomen como ejemplo”

Tras superar la enfermedad, Adriana decidió alejarse de la televisión cuando quedó embarazada de Miranda. Quiso vivir un embarazo tranquilo, alejada de las cámaras para dedicarse 100 % a la crianza de su hija, pero sin descuidar su pasión, el deporte. “Hace 9 años me dedico a ser personal trainer de puras chicas. Soy personal trainer certificada de manera internacional y también me certifiqué como nutricionista deportiva”.

¿Vuelve a la tele? Pero no le cierra las puertas a la TV o la radio. “No te voy a negar que extraño mucho la tele, pero creo que me hallaría mucho más en la radio. Ha habido propuestas televisivas, pero no han sido cosas que de pronto a mí me llenen como mamá, como mujer. Yo cuido mucho mi entorno, mi vida, mi hija, mi familia. Si yo salgo en la tele, quiero que sea en algo que realmente me guste y que mi hija vea. Trato de ser siempre la mejor para ella”.

Otro de los talentos que tiene Adriana es su buena sazón. Gusta de cocinar y Miranda es su mejor jueza. ¿Te animarías a ser parte de “El gran chef famosos”?, le preguntamos. “El programa es un éxito, me parece espectacular. ¡Atención, Ricardo Morán! (risas). Si se presenta la oportunidad, yo pienso que sí, no tendría por qué no, aparte que es algo que disfruto mucho”.

Por ahora, además de su familia y el deporte, Adriana está enfocada en impulsar la prevención del cáncer. Por ello, forma parte de la campaña de Tottus “Un preciazo que salva vidas”, que busca fomentar el diagnóstico temprano del cáncer de mama. “El cáncer se cura. El 95 % de casos que son detectados a tiempo se curan. Somos pocas las personas que podemos contar con un seguro. Pienso que esta campaña es espectacular, porque qué mejor regalo que regalar, o regalarte a ti misma o a alguien que tú quieres, una mamografía y a un precio especial”.

SEPA MÁS

Las tarjetas de la campaña “Un preciazo que salva vidas” se podrán adquirir en las tiendas Tottus de Angamos, Mega Plaza, Jockey, Atocongo y La Marina.

99

soles

cuesta la tarjeta de la campaña “Un preciazo que salva vidas” para agendar una mamografía en la Clínica Internacional.





18

Su otra pasión es el básquet, actualmente juega en la Liga Nacional.





casos

nuevos de cáncer de mama se detectan al día en el Perú.





85 %

de pacientesSon diagnosticados en estadios avanzados, cuando la posibilidad de cura es menor.