Con solo 23 años, la argentina Agustina Liporace ha conquistado las redes sociales con los videos de sus recetas de cocina. Sus millones de seguidores, entre estos peruanos, son prueba de ello.

Su reconocimiento, que traspasa las fronteras, la ha llevado a ser una de las invitadas al ‘Primer encuentro de influencers gastronómicos’ que se inaugurará el próximo 2 de febrero en el hotel Hilton de Miraflores, en Lima.

Diario OJO conversó con Agustina sobre sus contenidos y próxima visita al Perú.

¿Cómo nace tu gusto por la cocina?

Veía a mi mamá cocinar y eso me encantaba. Como mis papás trabajaban muchas horas, yo pasaba bastante tiempo sola en casa y empecé a curiosear con la cocina porque me daban ganas de comer. Consumía mucho contenido de gastronomía que encontraba en redes sociales. Entonces, probaba en casa esas recetas y las de mi mamá. Así nació mi pasión por la cocina.

¿Qué te motivó a abrir tus cuentas en redes con contenido gastronómico?

A inicios de la pandemia, como estaba encerrada por la cuarentena y tenía tiempo libre, empecé a cocinar todo el día. Subía el contenido a mi cuenta personal de Instagram. Luego, comencé a publicar mis recetas en la cuenta de un emprendimiento de venta de comida vegetariana que tenía y que dejó de funcionar. La renombré @Kulinaria.recetas.

¿Cómo defines tus contenidos?

Es contenido para la gente que cocina en su casa. Hago recetas económicas, fáciles de cocinar, prácticas y que tengan un toque original que es lo que me identifica. Me gusta mucho inventar recetas o darle una vuelta de rosca a una receta clásica para hacer la propia. Hago recetas de todo tipo de comida, saludables y potentes.

¿Qué expectativas tienes de tu próxima visita al Perú?

Estoy muy emocionada por ir a Perú y probar absolutamente todo porque sé que tiene una gastronomía espectacular. Sé que tienen una mezcla de comida japonesa con peruana que me llama mucho la atención. Quiero probar el pisco, los ceviches y más. Estoy abierta a conocer todos los sabores del Perú.

¿Cómo tomas la invitación a este encuentro de influencers gastronómicos?

Es un desafío porque voy a dar una charla en frente de un montón de personas y eso no es algo que suela hacer. Siento que ese desafío me va a hacer crecer un montón. Estoy muy contenta de que me hayan elegido para compartir mis conocimientos.

FICHA BIOGRÁFICA

Estudió la Tecnicatura en Gastronomía en Buenos Aires, Argentina. Es creadora de contenido. Además de Instagram, tiene cuentas en TikTok, YouTube y Pinterest con el nombre de @Kulinaria.recetas.

5 millones de seguidores tiene en su cuenta de Instagram @ kulinaria.recetas.