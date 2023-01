El alcalde de Surco, Carlos Bruce, informó que durante su gestión no se permitirán conciertos en locales que no estén insonorizados. Además, precisó que las productoras que deseen realizar este tipo de eventos en el distrito deberán cumplir otros requisitos a fin de evitar tragedias como la ocurrida en la discoteca Utopía, en 2002.

“En Surco ya no se van a hacer más conciertos como los que se han estado haciendo en el pasado. No vamos a permitir conciertos en locales que no están insonorizados porque eso es una molestia para todos los vecinos de Surco y a los de San Borja, donde también llega la bulla”, indicó a medios locales.

“Estos conciertos generan atoros de tráfico que son insoportables y en tercer lugar por su diseño. No solo los aforos que no se respetan, sino los diseños de escape que tienen estos locales ponen en riesgo vidas humanas”, añadió.

Carlos Bruce juró como alcalde de Surco

En esa línea, recordó la muerte de 29 jóvenes en la discoteca Utopía que estaba ubicada en el centro comercial Jockey Plaza. “No vamos a permitir que de ninguna manera una desgracia como esa se vuelva a repetir”.

“Si quieren hacer conciertos en Surco tendrá que ser en locales cerrados con sistemas de transitabilidad que no afecten el tránsito en el distrito y con aforos estrictamente controlados. De lo contrario, ni un solo concierto más en Surco”, puntualizó el burgomaestre.