Alcalde López Aliaga dice que contrato de concesión con Rutas de Lima “es una tomadura de pelo”.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó la capital y los distritos de Lima Norte están viviendo un momento histórico debido al arbitraje con el concesionario Rutas de Lima y a una medida cautelar que suspendió el cobro de peaje en Puente Piedra.

“Me sorprendió mucho que no hubiera habeas corpus, no hubiera acciones de amparo, pedidos de nulidad de acto jurídico, que es el caso específico que ustedes han logrado (...) Tenemos que decirle al juez y al Tribunal Constitucional los señores tienen razón, le han quitado los derechos fundamentales a la vida, al libre tránsito, a la salud, a la educación, a todo, son 7 derechos fundamentales . No hay vía alterna, te demoras cuatro horas, tienes que irte hasta Ventanilla. Es una tomadura de pelo este contrato”, expresó durante una conferencia de prensa.

El burgomaestre resaltó la contribución de la Asociación Casa Huerta El Paraíso en la promoción de una medida cautelar que logró suspender el cobro de peaje en Puente Piedra. También sugirió que otras asociaciones de Lima podrían seguir el mismo camino en diferentes puntos de la capital contra Rutas de Lima.

“ Insto a todas las asociaciones que presenten sus habeas corpus. Hay que inundar el Poder Judicial de habeas corpus, de acciones de amparo, de nulidad de acto jurídico porque tienen que sentir la presión . La Municipalidad está atada de manos por el arbitraje, pero ustedes no”, sostuvo.

Asimismo, López Aliaga hizo un llamado a los magistrados del Tribunal Constitucional para que imparta justicia, ya que, según él, el órgano constitucional autónomo puede “definir de manera clara y definitiva” la corrupción que afecta a terceros.

La autoridad capitalina hizo estas declaraciones después de sostener una reunión con Mario Guzmán, presidente de la Asociación Casa Huerta El Paraíso; Javier Condori, veedor para evitar el cobro del peaje en Puente Piedra; y vecinos de Lima Norte.

Medida cautelar ante alza de precios del peaje

El viernes 19 de enero, la concesionaria Rutas de Lima había anunciado el aumento en la tarifa del peaje a S/ 7.50 a partir del martes 30 de enero. No obstante, el 26 de enero, el Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad en lo Comercial de Lima emitió una medida cautelar a favor de la Asociación Casa Huerta de El Paraíso, solicitando a Rutas de Lima que no implemente el cobro de peajes en Puente Piedra.

En un comunicado del 29 de enero, Rutas de Lima informó que, a pesar de no recibir notificación de la medida cautelar ni ser ejecutada por el Juzgado de Puente Piedra, decidió suspender el cobro del peaje en la garita de Chillón desde las 10:00 de la noche.