Un alto riesgo de transmisión de sarampión presenta el territorio nacional debido a que se han detectado 17 casos, hasta la primera semana de abril, y hay una importante brecha de cobertura de vacunación contra esta enfermedad.

Así lo advirtió el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) en la reciente alerta epidemiológica que lanzó para controlar el brote actual e inmunizar a la población que aún no ha recibido la primera o segunda dosis de la vacuna SPR.

El CDC-Perú detalló que del total de afectados, dos fueron diagnosticados en las primeras semanas del año y eran dos hombres que viven en San Isidro. En tanto, en la primera semana de abril se identificaron 15 casos “que han tenido como lugar probable de infección la región de Puno”. De estos, uno fue detectado en Chorrillos, en Lima Metropolitana.

“Se requiere intensificar de manera inmediata la vigilancia epidemiológica y las acciones de vacunación para el cierre de brechas y bloqueo”, enfatizó.

VULNERABLES. El director del CDC-Perú, César Munayco, estimó que entre 150 mil a 200 mil personas podrían ser susceptibles a la enfermedad, por lo que es importante la vacunación. “Esto no es solamente entre los niños pequeños, sino también en todos los grupos de edad hasta los 30 años”, dijo en una radio local.

En esa línea, Nancy Olivares, neonatóloga pediatra del Instituto Nacional de Salud, remarcó la urgencia de fortalecer la inmunización de niños, debido a que el Perú enfrenta simultáneamente múltiples alertas sanitarias, entre ellas, el sarampión.

OJO AL DATO. Según el CDC-Perú, los casos en Puno podría haberse dado por las recientes celebraciones masivas de carnavales.