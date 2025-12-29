El sismo registrado la noche del sábado en Chimbote, región Áncash, ha sido uno de los más fuertes ocurridos en el país en este 2025 al alcanzar una magnitud de 6.0 y ha encendido las alarmas al recordar la vulnerabilidad del Perú por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de dos placas tectónicas.

Así lo señaló el sismólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor César Jiménez. A esto se suma el silencio sísmico desde Paracas, en Ica, hasta Huarmey, en Áncash, referido a la energía acumulada durante muchos años. “En cualquier momento puede haber un terremoto grande (con magnitud de 8.5 a 8.8) en la parte central del Perú”, advirtió a OJO.

Esta alerta también la ha dado el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, quien hizo un llamado a la población para que, además de participar en los simulacros de sismo que organiza el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cada familia prepare el suyo, identifique zonas seguras y tenga a la mano su mochila de emergencia.

“Vivimos en un país sísmico y siempre hay que estar preparados. Eso es lo más importante”, anotó.

ESTRAGOS. El potente sismo, que tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, pero se sintió en al menos 10 regiones de acuerdo la Asociación Sismológica (Asismet), dejó cerca de 50 personas heridas, de las cuales la mayoría fue dada de alta y un pequeño grupo sigue hospitalizado, la mitad en Áncash y la otra en La Libertad.

También provocó estragos en viviendas de ambas regiones, hospitales como La Caleta de Chimbote y en colegios, entre ellos Horacio Zeballos Gámez, en la provincia de Julcán. En Chimbote, además, se fue la luz en un gran sector.

Tras el fuerte temblor, hasta ayer, se registraron varias réplicas percibidas por la ciudadanía de magnitudes 4.1, 4.3, 5.1 y 3.8 hasta anoche. Tanto Tavera como Jiménez sostuvieron que estos movimiento seguirán reportándose en los siguientes días. “Cuanto más grande es el sismo, el número y periodo de réplicas también se incrementa”, anotó Tavera.

OJO AL DATO. Otro sismo de magnitud 4.8 asustó ayer en la mañana a la población de Cañete, provincia al sur de Lima.