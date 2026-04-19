Las graves irregularidades cometidas durante las Elecciones Generales 2026 y las pruebas que van saliendo sobre ellas, como la referida a que los retrasos en el reparto del material electoral se habría originado desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), ponen en aprietos a Piero Corvetto, cuya detención podría darse en cualquier momento.

La Onpe pagará la defensa legal de Piero Corvetto por el caso de las irregularidades en comicios.

“Juego sucio no podemos decir; lo que hubo (en las elecciones) es una negligencia total especialmente en Lima”, dijo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Detención y allanamiento

El abogado penalista Andy Carrión recalcó que el jefe de la Onpe, Piero Corvetto, puede ser “detenido y allanado” en cualquier momento, al no ser un funcionario aforado o con derecho a antejuicio político que lo proteja de investigaciones o medidas coercitivas por los hechos en los comicios del domingo 12 de abril.

“No, no tiene ningún tipo de fuero (político). Y hay que dejarlo bien sentado. ¿Por qué? Porque la eventual investigación en contra de Corvetto estaría a cargo de una fiscalía anticorrupción, no de la Fiscalía Suprema. El fuero sí lo ostenta, por ejemplo, quien preside el Jurado Nacional de Elecciones (Roberto Burneo), que viene de la Corte Suprema y tiene esa prerrogativa. Sin embargo, Corvetto podría ser en cualquier momento detenido y allanado”, explicó en RPP.

Gravedad de hechos

Según el penalista, la Fiscalía ya podría solicitar una detención preliminar por la gravedad de los hechos y para ello tendría que demostrar ante el Poder Judicial que existe un peligro de fuga o una obstrucción a la justicia.

“Pueden haber delitos no solamente electorales, sino también delitos de corrupción de funcionarios, pero para solicitar una detención preliminar tiene que concurrir o bien el peligro de obstruir la justicia, la investigación, o bien el peligro de fuga, y esa sería la labor más difícil que tendría que demostrar la Fiscalía”, enfatizó.

¿Posible fuga?

Para eliminar el peligro de fuga, la Onpe se apuró ayer e informó que canceló las vacaciones de Piero Corvetto programadas entre el 7 y 12 de mayo.

La posibilidad de que tenga vacaciones sería un argumento para pedir su detención y la Onpe lo buscó eliminar.

Además, tras horas sin protección policial a su pedido, policías volvieron ayer, desde la mañana, a brindar custodia a Corvetto, mientras algunos indicaban que la Policía habría solicitado la detención preliminar del jefe de la Onpe.

Por la tarde, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirincri, señaló a TVPerú Noticias que hasta ese momento no existía un pedido de detención preliminar contra Corvetto.

“No tenemos esa información”, indicó, al tiempo de abundar que la Policía “no ha recibido una orden judicial” para aprehender al funcionario electoral.

Chats delatores

Conversaciones de WhatsApp entre Juan Alvarado, representante de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, encargada de distribuir el material electoral durante los comicios, y Juan Phang, subgerente de Producción Electoral de la Onpe, hoy suspendido del cargo, confirmarían que los retrasos en la entrega se habrían originado desde el ente organizador de los comicios.

De acuerdo con el chat, el sábado 11 de abril, un día antes de los comicios, Alvarado se habría comunicado con Phang a través de WhatsaApp para informarle que tenían 35 unidades vacías y a la espera de que sean cargadas con el material electoral.

Y la Onpe no adoptó medidas eficientes ni reportó al JNE sobre la imposibilidad de llevar adelante los comicios en algunos locales.

Unidades vacías

“Juan, buenas noches, en este momento tengo 35 unidades vacías, siendo las 12 a.m. Tu apoyo para que puedan salir lo antes posible”, fue el mensaje que Alvarado le envió a Phang a las 11:43 p.m. del sábado, según el chat que publicó ayer RPP.A las 11:44 p.m. del mismo día, Alvarado llamó por WhatsApp a Phang y hablaron un minuto.

Tras ello, pasada la medianoche del domingo 12, el funcionario de Onpe llamó dos veces al representante de Galaga, a las 12:31 a.m. y 14:40 a.m., con una duración de 3 minutos y 52 segundos, respectivamente.