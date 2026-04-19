La escena musical peruana suma un nuevo motivo de orgullo. Nicole Zignago, Nic, presenta oficialmente (enamorada), su segundo álbum de estudio, un proyecto que marca un antes y un después en su carrera y que la consolida como una de las voces más prometedoras del pop latino actual.

Como parte de esta nueva etapa, la artista confirma su gira nacional, con presentaciones en: Lima el 15 de octubre, Arequipa el 17 de octubre y Trujillo el 18 de octubre. Con estos shows, nic llevará (enamorada) a distintos escenarios del país, conectando de manera directa con su público peruano.

EL DISCO

Compuesto por 10 canciones, (enamorada) es un viaje emocional que se aleja de las narrativas tradicionales del amor romántico para centrarse en el amor propio, el autoconocimiento y la conexión con el presente. Más que un disco, se trata de una declaración artística que invita a reconciliarse con uno mismo.

En esta nueva etapa, Nic se muestra más vulnerable, pero también más segura. Su propuesta mantiene la honestidad lírica que la caracteriza, ahora acompañada de una mayor claridad y confianza, explorando emociones sin filtros y capturando esos momentos fugaces que definen los procesos personales.

Nic abraza el amor propio en su álbum de estudio y anuncia gira por Perú. (Foto: Difusión)

El concepto del álbum gira en torno a los “paréntesis”: ese espacio intermedio donde conviven el amor y el desamor, donde la vulnerabilidad se convierte en una herramienta de descubrimiento y donde las emociones se viven en tiempo real. Esta idea atraviesa tanto la narrativa como la estética del proyecto.

El focus track, “(ENAMORADA)”, funciona como el eje central del disco, reafirmando una visión poderosa: estar enamorada no solo de alguien más, sino de la vida y de uno mismo.

Previo al lanzamiento, Nic adelantó esta nueva era con sencillos como “(Feliz por ti)”, “(Favorito)” y “(Todo lo que haces para no acordarte de mí)”; además de “(Pablo)”, en colaboración con Leo Rizzi. Cada uno de estos temas refleja distintas etapas del crecimiento emocional, desde la aceptación hasta la redefinición del amor como una elección consciente.

A nivel internacional, Nic ya viene captando la atención de la industria. Ha sido reconocida como “Artist to Watch 2026” por Billboard y Uproxx, reafirmando su posicionamiento como una artista en ascenso dentro del pop latino.

Con este lanzamiento, Nic no solo reafirma su identidad artística, sino que también propone una conversación necesaria: la importancia de mirarse hacia adentro, sanar y volver a elegirse.