El sarampión, enfermedad prevenible con vacuna, presenta transmisión local activa debido a “años de coberturas ineficientes”, advirtió el Colegio Médico del Perú, que exhortó al Gobierno a reducir las brechas.

En lo que va del año, las vacunas del Esquema Regular de Vacunación presentan un avance bajo, de entre 3.8 % y 30 %, lo que genera preocupación por la gran cantidad de personas susceptibles frente a diversos males.

Según el tablero del Ministerio de Salud, en niños, las dosis contra el neumococo y la diarrea de rotavirus han sido colocadas al 25.9 % y 25.8 % de la población meta, bebés de dos meses, teniendo un mejor alcance.

Asimismo, la vacuna BCG, que se coloca al recién nacido para prevenir formas graves de tuberculosis, tiene una cobertura del 22.8 %; y la primera y segunda dosis de la pentavalente superan el 25 %.

IMPORTANTE. Entre las vacunas con peor avance figura aquella contra la influenza, que solo se ha puesto al 6.1 % de bebés de seis meses, así como contra la hepatitis A (HVA), que se aplica a los 15 meses y solo cubrió a 17.7%.

En la misma lista están la DPT 1 y 2, contra la difteria, el tétano y la tos ferina; y la SPR 1 y 2, que evitan que los niños contraigan el sarampión, las paperas y la rubeola.

En el marco de Semana de Vacunación, que inicia hoy, el Colegio Médico instó al Ministerio de Salud a garantizar el abastecimiento ininterrumpido de vacunas y a ejecutar barridos nacionales.

“Hacemos un llamado urgente a los padres de familia y a la ciudadanía a confiar en las vacunas, que son seguras y gratuitas”, refirió.

OJO AL DATO. La vacuna contra la tos ferina en embarazadas tiene una cobertura del 30 %, mientras que los abuelitos están desprotegidos.