“Como familia queremos cadena perpetua (para Luis Andrés Flores Julca) por toda la crueldad que ha demostrado este hombre y sin tener piedad hacia mi hermana”, sostuvo Karen Soriano Urbano, tras la captura en Argentina de este sujeto sindicado como el presunto feminicida de la cosmiatra Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, a quien golpeó, apuñaló y, posteriormente, quemó en Surquillo, el pasado 11 de abril.

La hermana de la mujer de 32 años, cuya vida se apagó luego de 20 días en UCI del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, pide una rápida extradición de Flores Julca, detenido en tierras argentinas a donde huyó tras cometer el crimen. “Nos sentimos más tranquilos porque ya lo han capturado, pero debe aún afrontar el juicio aquí”, dijo a OJO.

Detalló que la Fiscalía ya presentó toda la documentación sobre el hecho y esperan que el juez José Suárez Vasquez, a cargo del caso, sea diligente. “Pedimos celeridad”, anotó tras detallar que hay dos agravantes en el feminicidio de su hermana: el robo de sus pertenencias y la intención del sujeto de desaparecer su cuerpo al incendiarlo.