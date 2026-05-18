Hoy te cuento la historia de Cecilia, de 26 años, que nos escribe desde San Miguel.
Doctora Magaly Moro, le escribo porque el futuro de mi relación me preocupa. Amo profundamente a Arturo, es un hombre maravilloso, pero me asusta ver la falta de ambición que demuestra en su día a día. Siento que se ha quedado estancado en una zona de confort. Para mí, el amor también implica crecer juntos, apoyarnos y proyectarnos hacia adelante.
Tengo el deseo de ahorrar para cuando nos casemos, con la ilusión de comprarnos una casa propia. Sin embargo, su respuesta siempre es que no hace falta, que bien podríamos vivir con sus padres. Esa idea me desanima porque sueño con nuestro propio espacio, construyendo un hogar independiente. Él no ve la necesidad de planificar a largo plazo para asegurar nuestro bienestar.
En el aspecto laboral pasa lo mismo, ya que no tiene el menor interés en cambiar de trabajo o ascender. Asegura que se siente muy cómodo donde está y que no necesita buscar nuevas oportunidades de desarrollo. Me molesta ver cómo se conforma con tan poco, teniendo el potencial para lograr muchísimas cosas más. No aspira a mejorar su situación profesional.
Quisiera que compartiera mis ganas de salir adelante, que tenga metas grandes y que deje esa actitud conformista. No pretendo cambiar su esencia, pero necesito saber si nuestro porvenir juntos será realmente prometedor. Lo amo demasiado y no quiero dejarlo. Ayúdeme a entender qué debo hacer para que despierte y empiece a luchar a mi lado.
CONSEJO
Querida Cecilia, es comprensible tu preocupación, pues una pareja necesita caminar con la misma sintonía hacia el futuro. Explícale lo importante que es para ti el crecimiento mutuo. Si a pesar de eso sus metas siguen siendo opuestas, te tocará evaluar si puedes ser feliz aceptándolo tal como es y viviendo a su lado. Conversa de manera firme y sin miedo.