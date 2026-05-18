Las exportaciones agrícolas de Perú y Chile registraron cifras cercanas al cierre del 2025, cuando hace 25 años las de nuestro país eran de solo alrededor del 43 % de las de nuestro vecino país del sur, potencia regional en el sector, sobre todo en frutas.

El estudio “Evolución de las exportaciones agrícolas de Perú y Chile al 2025”, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), confirmó en el 2025 “el crecimiento del valor de las exportaciones de ambos países respecto al 2024″.

Alza

“En el caso peruano, las exportaciones agrícolas sumaron 10,730 millones de dólares y se elevaron en 16.8 %; mientras que los envíos agrícolas chilenos alcanzaron los 10,789 millones de dólares y crecieron 14.7 %. El valor exportado por Chile fue 0.5 % mayor respecto al Perú, observándose un virtual empate técnico en el 2025”, precisó.

Perú superaría a Chile por escaso margen el 2026, según estimados.

Crecimiento

Hoy, según la agencia Andina, el Midagri resalta el crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas peruanas, debido a las condiciones climáticas estables y diversificadas que permiten producir todo el año, en especial arándanos, paltas, uvas y café en grano, entre otros.

La Dirección de Estudios Económicos del Midagri indicó que, durante el periodo 2010-2025, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones agrícolas de Perú fue de 11.4 % y la de Chile de 6.7 %.

​El año 2000, Chile realizó envíos agrícolas anuales de 1500 millones anuales contra 645 millones de Perú.