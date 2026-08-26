Atrás quedó la intensa llovizna que generó la DANA Aníbal en la capital y el invierno volvió a quedar en pausa por el fenómeno El Niño Costero. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hasta mañana 25 de agosto, se presentará un incremento de la temperatura diurna en la costa central.

Para aprovechar este clima caluroso, que se siente con más intensidad desde ayer, ciudadanos acudieron a la playa Agua Dulce, en Chorrillos, para caminar por la arena, acercarse al mar y pasar unas horas bajo el sol, en una escena más propia del verano que de esta época del año.

El calor también ha llevado a que heladerías y puestos de venta de cremoladas sigan con alta demanda. Además, por estas inusuales temperaturas, los especialistas acosejan usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas, para evitar daños a la piel.

VIENTOS. El Senamhi explicó que “este escenario responde a la persistencia de aguas cálidas frente al litoral peruano, asociadas a las condiciones actuales de El Niño Costero, así como al ingreso de vientos del norte”.

“En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 21 °C en las primeras horas del día y próximos a los 26 °C durante la tarde en los distritos próximos al mar. En tanto, en zonas más alejadas de la costa, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, los valores varían entre 19 °C y próximos a los 28 °C”, detalló.

No obstante, habrá neblina y lloviznas durante las primeras horas de la mañana, principalmente en los distritos cercanos al litoral.

OJO AL DATO. Por El Niño Costero, se declaró en emergencia los subsectores Pesca y Acuicultura por un periodo de 120 días calendario.