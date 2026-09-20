Rechazo generó que la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició ayer una investigación preliminar por “delito de feminicidio” en agravio de Susy Aponte, “La China Polo”.

Las redes sociales mostraron quejas al considerar que se pretende ocultar la real causa del asesinato, al considerar que las denuncias de “La China Polo” en casos de corrupción han sido las que ocasionaron su muerte por encargo.

Fiscalía

La fiscal provincial Dina Ramos, con cuatro fiscales adjuntos, viene “recabando las evidencias del caso” con la Policía y dispuso levantar el cadáver y “recabar los registros fílmicos captados por cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos”, informó el Ministerio Público.

¿Feminicidio?

En redes sociales se criticó a la Fiscalía por lanzar la hipótesis de un feminicidio cuando la víctima había denunciado estar amenazada de muerte y nunca antes se investigó las denuncias de “La China Polo” por casos de corrupción.

“Femicidio es cuando la asesinan por su mera condición de mujer. Es un homicidio, ella estaba destapando a la mafia alojada en el gobierno”, indicó el usuario Juan García.

Garantías

En tanto, el equipo de producción de la periodista y candidata se pronunció exigiendo una investigación completa para dar con los responsables directos del crimen y pidió garantías para todo el equipo que ha trabajado con ella.

Se espera que esta vez sí se dé garantías y no como sucedió con “La China Polo”, quien pidió protección para su vida sin recibirla.