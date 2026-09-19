Durante años hemos escuchado que el desayuno debe ser la comida más importante del día. “Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo” resume esa idea, pero la ciencia no dice que necesitemos un desayuno enorme para estar saludables.

Lo que sí muestra la crononutrición es que nuestro metabolismo sigue ritmos circadianos. En general, manejamos mejor la glucosa durante las primeras horas del día que por la noche. Algunos estudios también encuentran ventajas al concentrar una mayor proporción de las calorías temprano, especialmente en personas con alteraciones metabólicas.

Eso no significa obligarte a comer apenas despiertas ni llenar el plato sin hambre. Si tienes hambre temprano, come. Si aparece dos horas después, puedes esperar. Cuando llegue el momento, prioriza proteína, fibra y alimentos poco procesados y evita trasladar la mayor parte de tu alimentación hacia la noche.

No necesitas desayunar como un rey. Necesitas que tu alimentación responda a tus necesidades y que, cuando desayunes, sea una comida de buena calidad.