Sound Music Fest anunció la realización de “Golden Years Edition”, el primer festival anglo/pop del país. La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.

Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy

Se suma Flo Rida, rapero y referente del hip-hop de fiesta que llevó temas como “Low”, “Right Round” y “My House” a las listas pop internacionales durante los años 2000 y 2010.

También formará parte del cartel Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco y por canciones como “Alone” y “Happier”.

Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco.

Como representantes peruanos se suma al festival Adammo, banda de pop rock que marcó a una generación con canciones como “Sin Miedo”, “En Tus Sueños” y “Algún Día”, y que regresa a los escenarios como parte del componente local del festival.

Preventa y venta general

Las entradas para Sound Music Fest “Golden Years Edition” se comercializarán a través de la plataforma Joinnus. La preventa con tarjetas Interbank estará disponible del 22 al 23 de septiembre o hasta agotar el stock, con un 20 % de descuento sobre el precio regular, antes del inicio de la venta general.

Sobre el festival

Sound Music Fest “Golden Years Edition” propone una noche que combina la nostalgia del pop y la música de fiesta de inicios de siglo con la energía de la escena electrónica actual, sumando además un homenaje a la música peruana a través de la presencia de Adammo. La organización confirmará en los próximos días mayores detalles sobre horarios, accesos y condiciones de ingreso al recinto.