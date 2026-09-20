Las amenazas que recibía por destapar casos de corrupción le costaron ayer la vida a la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, quien murió esta tarde al ser baleada por un sicario.

Durante una visita al Mercado Central de Caraz, donde realizaba actividades proselitistas, la aspirante a gobernadora por el movimiento político Socios por Áncash fue atacada a tiros por la espalda.

En la cabeza

“La China Polo” recibió impactos de bala en la cabeza y otras dos personas resultaron heridas.

Serenos de Caraz intervinieron a un venezolano sospechoso, de iniciales L.I.O.D., quien fue puesto a disposición de la Policía. Se le halló una pistola y se investiga si disparó y si el arma se usó en el crimen.

Amenazada

Días atrás, “La China Polo” -conocida por sus denuncias sobre corrupción en la Policía- aseguró que el jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, ordenó atentar contra su vida.

“He recibido tres llamadas de diferentes penales. Así, señores, para que escuche todo el mundo, las organizaciones internacionales, que sepan que esta Policía Nacional del Perú, más aún estos dizque intocables, el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo… de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor Revoredo ha ordenado un atentado contra mi persona”, afirmó en redes “La China Polo”.

Autoridades

También arremetió contra las autoridades del sector Interior y la Dirincri, señalando presuntos malos manejos e irregularidades y reafirmando que no daría un paso atrás en sus denuncias.

El último jueves, reveló tener audios, imágenes, fotos y documentación relacionados con hechos que podrían según ella involucrar al ministro del Interior, César Astudillo, Vladimir Cerrón y personajes del Vraem con el narcotráfico y Sendero Luminoso.

Acusó

Antes implicó a Astudillo, el diputado Harvey Colchado y el jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, Luis Flores, con supuestos hechos de corrupción.

Incluso vinculó a Astudillo con el ocultamiento de un caso de violación en Tarapoto.

Magaly Medina

En agosto, “La China Polo” tildó de “lavandera” a la conductora de TV Magaly Medina y a la notaría de su esposo, Alfredo Zambrano.

En sus reportajes de “China Polo Dominical”, Susy Aponte denunció que existían supuestos vínculos de tal notaría con redes de tráfico de terrenos y manipulaciones judiciales.

Magaly Medina negó las acusaciones en una carta notarial.