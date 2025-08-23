El alza del precio del limón sorprendió a los consumidores en los últimos días, luego de que el kilo pasara de 3 a más de 6 soles en diversos mercados de Lima.

Esta alza ha generado preocupación en los hogares peruanos, que ya sienten el impacto en su presupuesto familiar.

Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Agrario explicó que el incremento responde a un comportamiento estacional del cultivo. Aunque el limón se produce todo el año, entre agosto y septiembre hay un descenso de oferta, explicó.

“La producción se recuperará en las próximas semanas y los precios tenderán a normalizarse”, señaló en un comunicado.