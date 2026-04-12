Ante los retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el horario de la jornada electoral se extenderá hasta las 6 pm., a nivel nacional.

Esto a pedido de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que admitió la demora del envío del material electoral.

Además, se amplía el horario límite para abrir las mesas de sufragio hasta las 2 de la tarde, cuando en anteriores ocasiones ha sido a las 11 de la mañana.

“Se ha acordado, en primer lugar, ante el pedido de la ONPE, considerar viable el mismo y ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2pm., a nivel nacional, y ampliar el horario de votación hasta las 6pm. a nivel nacional”, indicó Burneo.