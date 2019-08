La imágenes de un anciano de 89 años ha conmovido en las redes sociales como Facebook. Se trata de Julio Quispe Arenas, quien para sobrevivir vende tajadores en forma de mapamundis en Lima.

El hombre trabaja todos los días vendiendo sus productos en el cruce de la avenida Angamos con República de Panamá, en Surquillo, según la cuenta de Facebook, REC Perú.

En tanto, a través de la cuenta de Facebook, Volver, se pudo conocer más de este ancianito, cuyo sueño es conocer Brasil. Además, se animó a enviar consejos de vida a la juventud.

“Me gustaría que la vida me regale unos añitos mas de vida para seguir trabajando, aquí. Yo le rezo a Jesús y a la mamá de Jesús, todos los días. Ellos me protegen. Cuiden sus cositas, no anden en malos pasos pero sobretodo respeten a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Yo me llamo Julio, tengo 89 años y este corazón sigue fuerte para luchar”, le dijo al encargado de la cuenta de Facebook, “Volver”, Giancarlo Aponte.

La imagen de don Julio se ha viralizado en las redes que el Ministerio de la Mujer decidió actuar. A través de su cuenta oficial en Twitter, informó haberlo acompañado para que acceda a Pensión 65 y sea beneficiario del SIS. Él no accedió ir a un albergue.