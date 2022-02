El jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió este domingo a los cuestionamientos contra el nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, y aseguró que no tiene “ninguna sentencia ni acusación fiscal”.

“Sobre el ministro de Salud, no tiene ninguna sentencia, no tiene siquiera ninguna acusación fiscal. No tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione”, precisó en declaraciones a Canal N.

Respecto a la investigación que el Colegio Médico del Perú (CMP) abrió contra Condori para determinar si tiene procesos éticos abiertos, así como la evaluación de una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina, por promocionar un método de detección del cáncer en un minuto, Aníbal señaló que “eso se debe acelerar”. “Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos, pues eso se debe acelerar rápidamente”, señaló.

Aníbal Torres sobre Hernán Condori: no tiene ninguna sentencia, acusación fiscal ni resolución administrativa que lo sancione

En otro momento, Torres aseguró que el ministro de Salud tiene todas sus vacunas contra el coronavirus (COVID-19) completas.

También señaló que el nuevo titular del Minsa tiene una mayoría médica que lo respalda. “La comunidad médica o de todas las profesiones médicas que lo respaldan es la mayoría, también eso indiquen a la población”.

Además, el titular de la PCM recordó que actualmente la política del Estado en materia de Salud es tratar toda enfermedad primaria, a fin de conservar la salud de las personas.

“La política del Estado en materia de salud es ahora que estamos a poco saliendo de la pandemia (sic), no solamente tratar la pandemia sino tratar toda enfermedad primaria, a fin de conservar la salud de las personas. Por ejemplo, en materia de cáncer se tiene que detectar anticipadamente antes que esto avance porque después se vuelve incurable”, explicó.

Además, instó a la ciudadanía que este 14 de febrero, día de San Valentín o del amor y la amistad, la población tome sus precauciones para evitar contagios de SIDA.

“Mañana celebran el día del amor. Por ejemplo, en el día de la amistad ustedes saben qué sucede. Por este medio quisiera pedir a la población peruana que tome sus precauciones debidas para evitar el contagio del SIDA. Como saben ustedes el SIDA es muy contagioso. Hay que hacer presente eso a nuestra población y en eso debe contribuir la prensa”, dijo.