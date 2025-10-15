El evento más esperado por los fanáticos del anime, el K-pop y la cultura asiática regresa con una nueva edición. El Anime Perú Fest 2025 se realizará los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre, de 11 am a 9 pm, en el Castillo Rospigliosi, en Lima, y promete tres jornadas llenas de música, arte y diversión con ingreso totalmente libre.

Durante los tres días del festival, el público podrá disfrutar de shows en vivo, presentaciones de idols, concursos de cosplay, random dance, zona gastronómica, talleres, trivias, juegos y una gran variedad de stands temáticos dedicados al anime y la cultura pop asiática.

Los organizadores adelantaron que esta edición será una de las más grandes y dinámicas, con la participación de artistas nacionales.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El viernes 17 la jornada comenzará con un recorrido junto a los expositores y sesiones de fotos con Sunmy Pyon, quien también ofrecerá una presentación especial como idol invitada. El público podrá participar en el Bingo Anime Perú Fest y la Trivia Anime, además de disfrutar de las presentaciones de Kaome + Gretta, Kenny y la banda Atodivarius. Entre las actividades más esperadas del día se encuentran el Concurso Ramen Picante de los Muertos, la obra teatral “Sen Sei Hong Sam y su Dragón Chaska” y una animada sesión de Freestyle Anime.

El sábado 18 la energía continuará con el Random Dance y sorteos para el público, seguidos por la Fase 1 del Concurso K-pop, que contará con Kaome como jurado y artista invitada. La cantante Karen GL también se presentará con un repertorio de anisongs. Ese mismo día se desarrollará la Fase 1 del Concurso Cosplay Maldito, con un jurado conformado por Rouse Shinigami, Sokwha Yu y Maka.

Por la noche, los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Berioska Anisinger, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m., y de la banda PlusUltra Covers Perú, de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. Además, se presentarán las obras teatrales “Riu Hikar, Chef Japonés enseña a cocinar makis”, “Dragona Roda y el Cuento del Dios de Jade” y “Los 4 Dragones Chinos”, que fusionan cultura oriental y entretenimiento familiar.

El domingo 19 será el gran cierre del festival con la presentación de la idol Sunmy Pyon; la final del Concurso K-pop, en la que se contará con Kenny, artista invitada como jurado y ex integrante del grupo Blingone, además de Kaome; el Concurso Chibis Cosplay y las presentaciones de baile de la academia Fly High Studio. La jornada culminará con la presentación de los finalistas del Concurso Cosplay y el esperado show de la banda Ikigami, de 7:30 p.m. a 8:30 p.m., que pondrá fin a tres días de fiesta otaku.

El ingreso será gratuito durante los tres días del evento, que se llevará a cabo en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Manuel del Pino 448, referencia: altura de la cuadra 14 de la avenida Arequipa (Santa Beatriz - Lima).