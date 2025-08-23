Lima amaneció hoy con una intensa llovizna y un marcado descenso de la temperatura, producto del ingreso del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que impulsa vientos fríos provenientes de la Antártida.

La capital registró calles húmedas y una densa neblina durante las primeras horas del día.

El Senamhi informó que estas condiciones se mantendrán hasta el lunes 25 de agosto, con aumento de nubosidad, lloviznas y mayor sensación de frío en la costa central y norte del país. Los momentos de mayor incidencia se darán durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a conductores, ciclistas y usuarios de scooters tomar precauciones para evitar accidentes.