Dos enfermeras y dos trabajadores del sector público fueron los primeros multados por incumplir la norma que prohíbe la circulación de dos personas en una misma moto, establecida por el Gobierno con el propósito de reducir el sicariato y las amenazas por extorsión.

En ambos caso, la autoridad policial impuso una papeleta por 660 soles y la acumulación de 50 puntos negativos en el brevete debido a que cometían esta infracción por primera vez. En cambio, aquellos que sean reincidentes serán sancionados con una multa de 1320 soles y acumularán 60 puntos.

“Primero fue el chaleco, no sé si ayudó contra la delincuencia. Ahora ha empezado esta ley, no sabemos hasta cuándo dure, pero nosotras nos estamos yendo a trabajar”, comentó una de las enfermeras que mostró su rechazo a la medida.

Esto es perjudicial para personas que no somos delincuentes ni tenemos antecedentes. Nos afecta. Los operativos deben ser en zonas rojas", dijo otro sancionado en San Martín de Porres.

EXCEPCIÓN. El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, general Humberto Alvarado López, señaló que el decreto no establece excepciones, los agentes viene analizarán casos puntuales, como el traslado de menores de edad, siempre que estén debidamente identificados

“Vamos a valorar esas condiciones con criterio de discrecionalidad, porque también debemos prevenir que menores sean utilizados para encubrir actos delictivos”, sostuvo.

OJO AL DATO. En algunos avenidas como Garcilaso de la Vega y Abancay, los motociclistas incumplían la normativa que rechazan.