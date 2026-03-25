El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitanio Rojas, advirtió que iniciarían un paro nacional indefinido si, ante la grave crisis del sector, el Gobierno no declara en emergencia la actividad en un plazo máximo de 15 días.

La situación es crítica para miles de agricultores, quienes denuncian que reciben precios muy bajos por su producto, entre S/0,50 y S/0,60 por kilogramo, mientras los costos de insumos como fertilizantes y combustible continúan en aumento.

GRAVE. Esta problemática estaría afectando a unos 150,000 productores en todo el país. A ello se suma el incumplimiento de compromisos por el Ejecutivo, especialmente en la compra de arroz para programas sociales.

Además, los agricultores cuestionan el ingreso de arroz importado, principalmente de Asia, que afirman estaría siendo mezclado con producto nacional.

De no obtener respuesta, alertan que la protesta podría extenderse y sumar a otros gremios agrarios también en crisis.

Solicitan detener el ingreso de arroz importado.