Artistas peruanos saludan a Ojo por su aniversario

Hoy,14 de marzo de 2022, OJO está de fiesta y celebra 54 años como el diario favorito de la familia peruana. Por eso, muchos artistas y famosos lo saludan y agradecen su increíble apoyo durante todos estos años.

“Amigos de diario Ojo, quiero enviarles un fuerte abrazo y gracias por el apoyo y cariño de siempre”, expresó el cantante Ezio Oliva.

Por su parte, Janet Barboza es una de las figuras que recordó sus primeras fotografías en este diario.

“Feliz aniversario mi querido diario OJO. Mi primera aparición en un medio de prensa fue en el diario OJO cuando tenía 15 años, así que se imaginarán el cariño inmenso que le tengo. Que sean muchísimos años más. A los trabajadores y a todos los lectores de diario OJO, que son miles, les envío todo mi amor y cariño”, dijo la conductora de “América Hoy”.

Artistas, futbolistas, periodistas y más personajes envían saludos a Diario Ojo por su 54 aniversario.

Al igual que la popular ‘Rulitos’, Tula Rodríguez también mencionó que las primeras imágenes en su carrera fueron bajo el lente de los fotógrafos de Ojo.

Asimismo, Ernesto Pimentel, la popular “Chola Chabuca”, también se sumó a los saludos. “Quiero saludar al diario OJO por sus 54 años. Un diario que acerca la información a todos los peruanos. Un abrazo a todo su grupo editor, a Johnny Padilla y a todos los que trabajan en sus áreas”, expresó.

Jorge Henderson también envió un cálido saludo. “Cumple 54 años el diario OJO, 14 de marzo, excelente fecha para celebrar toda una vida, cuánta labor, cuántas horas entregadas para que OJO llegue a sus manos. A todos mis amigos del diario OJO un abrazo muy fuerte. Tengo varios recuerdos. Feliz aniversario”, dijo el jurado de “Yo soy, nueva generación”.

Adicionalmente los comediantes Edwin Sierra, Jorge Benavides, Martín Farfán, Carlos Vílchez, Fernando Armas y Dayanita enviaron sus saludos cariñosos

Las figuras del deporte también se pronunciaron por el aniversario de OJO. Roberto “Chorri” Palacios también envió saludos de cumpleaños. “Quiero saludar al diario OJO que está de aniversario. Bendiciones y muchos años más de existencia”, exclamó.

En el rubro informativo, los colegas Maritere Braschi y Fernando Díaz, recalcaron la importante que ha sido OJO durante sus coberturas.

“Al momento de informarse siempre tengo a la mano mi diario OJO, porque desde hace 54 años, Ojo no solo me informa sino también me entretiene. Desde el noticiero, enviarles un fuerte abrazo a todos los colegas y periodistas. Feliz aniversario”, contó el periodista de ATV.

Es importante recalcar que también se hicieron presente en este día especial Ricardo Rondón, Walter y Javier Yaipén, Paula Arias, Anna Carina Copello, Romina Vega, Mario Irivarren, Micheille Soifer, la esotérica Amatista, Brunella Horna, Edson Dávila y muchos más.

