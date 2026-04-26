Con la venta al Perú de 24 cazas F-16 Block 60 estadounidenses, los aviones de combate más modernos de Latinoamérica, el embajador de Estados Unidos (EE.UU.), Bernie Navarro, destacó la voluntad peruana de ser “socio” de su país y brindó detalles de la operación.

Además, un avión cisterna de combustible Boeing KC-135R Stratotanker usado llegará para la FAP, ya que se compró con los F-16 por 3500 millones de dólares.

Hubo paracaidistas en el Festival Aéreo Lima 2026, en que voló el F-16, y también a los asistentes se les explicó el uso de armas antiaéreas.

Relación bilateral

“Es un día muy bonito para la relación entre los Estados Unidos y el Perú. Hoy vemos un ejemplo de los F-16 volando para demostrar su potencia y capacidad”, afirmó ayer en el marco del Festival Aéreo Lima 2026, en la Base Aérea Las Palmas, donde volaron dos de esos cazas.

Destacó la importancia de la cooperación entre ambos países, especialmente en materia de defensa, y que el proceso de adquisición ya se encuentra en marcha, incluyendo el pago inicial correspondiente, lo que permitirá continuar fortaleciendo los vínculos en seguridad entre Washington y Lima.

Son 24 cazas

Navarro detalló que la compra se divide en dos entregas de 12 aviones, completando las 24 unidades solicitadas por Perú.

Tras ratificar que los primeros aviones estarán en el Perú entre 2029 y 2030, el embajador refirió que el F-16 Block 70 -de cuarta generación avanzada- posiciona al Perú a la vanguardia tecnológica en el continente.

“Aseguro que es el avión más fuerte y más capaz de la región”, enfatizó, al tiempo de recalcar que la compra de este avión de combate “es otro ejemplo de la administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump enseñando que la seguridad es número uno, es primordial entre las relaciones de los Estados Unidos y el Perú”.

Embajador Bernie Navarro se toma selfi con asistentes a la Base FAP que lo aclamaron.

Feliz

En Las Palmas también destacó la respuesta del público peruano, que acudió masivamente al evento para presenciar las demostraciones aéreas de los F-16.

“Hoy es un día de celebración para la relación. La gente está muy entusiasmada porque el Perú quiere ser socio de los Estados Unidos y eso lo vemos aquí”, sostuvo.

Y para confirmarlo, Navarro se tomó y publicó un selfi, rodeado de asistentes, con el mensaje: “¡Qué emoción encontrarme con tanta energía positiva junto al Viper (Víbora en castellano, apodo del F-16) hoy! Gracias Perú por la acogida”.

Dijo que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitará Perú este 2026, en el bicentenario de relaciones de los países.