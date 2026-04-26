“Advertencia: En cuanto se detecte cualquier amenaza inminente contra Irán, se lanzará la mayor lluvia de misiles de la historia”, escribió el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, portavoz del cuartel general central Jatam al-Anbia de las Fuerzas Armadas de la república islámica en su cuenta X en lengua árabe.

Mensaje, sin dudas, se dirige a Estados Unidos e Israel.

Aunque no precisó a quién iba dirigido el aviso, el vocero castrense había lanzado advertencias similares a los principales adversarios de Irán, Estados Unidos e Israel, implicados en la reciente guerra de agresión contra Irán, iniciada a finales de febrero.

Se arrepentirán

Antes, Zolfaqari devolvió el golpe al presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó a Irán con una “fuerza militar abrumadora”, diciendo que “muchas bombas empezarán a estallar” si no se llega a un acuerdo en las conversaciones entre ambas partes.

El comandante en jefe del Ejército de Irán ha subrayado que, bajo el liderazgo del líder iraní, fuerzas iraníes harán que el agresor “se arrepienta de sus acciones”.

Amenazas de Trump

El portavoz de Jatam al-Anbia proclamó que, ante las “repetidas amenazas” de Trump, las Fuerzas Armadas iraníes están totalmente preparadas para responder y dar una “lección más dura” a Estados Unidos e Israel, en caso de que se produzca un nuevo ataque contra el país persa.

La advertencia de Trump se produjo la misma jornada en que extendió indefinidamente un alto el fuego de dos semanas, alcanzado el 8 de abril con Irán, para dar lugar a una segunda ronda de negociaciones en Islamabad —tras el fracaso de la primera—.