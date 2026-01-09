Este lunes 12 de enero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) rompe las barreras de la falta de experiencia con la Maratón del Empleo “Mi Primera Chamba”, un evento diseñado para conectar tu talento joven con más de 1 300 vacantes listas para ser cubiertas por ciudadanos con actitud y ganas de crecer.

La cita es en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana (Av. Salaverry N.° 655, Jesús María), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Se recomienda llegar temprano para asegurar tu lugar y aprovechar esta ruta directa hacia tu primer sueldo y desarrollo profesional.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, extendió la invitación a la ciudadanía, “Nuestro objetivo es garantizar que la falta de experiencia no sea un obstáculo, sino una oportunidad para que los jóvenes accedan a un empleo digno, formal y con derechos desde el inicio de su vida laboral”.

¿Qué vas a encontrar al llegar?

Tendrás contacto directo y sin intermediarios con más de 26 empresas que valoran tu energía y talento joven. Olvídate de esperar semanas por una respuesta: aquí se realizarán entrevistas en vivo con marcas líderes como Nestlé, Skechers, Tiendas Más, PedidosYa Market, People Outsourcing, Laritza, Limtek, Protssa, Liderman, Promart, Eulen del Perú, Andina Alimentos, G4S Perú, Grupo OL, H&S, Adecco Consulting, Newrest, Urbapark, Adecco, Calox Vitapharma, In Connect, Teleperformance, Multitop, Inversiones Innova G&D, Global Perlas Car, EAFC Maquisistema, VP Mobile, Grupo Be Aware y Financiera Oh!.

Podrás postular a cargos como recolectores de pedidos, mercaderistas, atención al cliente, operarios de limpieza y producción, agentes de seguridad, consultores de ventas y auxiliares de servicio. También se buscarán perfiles específicos como anfitriones de estacionamiento, estibadores, encajadoras, asesores de call center, ejecutivos de ventas corporativas, intérpretes bilingües, operadores de costura, técnicos armadores, ayudantes de cocina y mozos. Son más de 1 300 posiciones operativas, ideales para iniciar tu carrera y ganar esa experiencia real que tanto deseas.

Con el objetivo de que brilles y te sientas totalmente preparado, el MTPE pondrá a tu disposición servicios gratuitos para facilitar todo el proceso en un solo lugar.

Especialistas te ayudarán a destacar tus habilidades mediante la elaboración de un CV de impacto, que podrás imprimir al momento. Además, podrás obtener tu Certificado Único Laboral (CUL) en minutos, documento que incluye antecedentes y estudios, como una solución rápida y gratuita. Para cerrar con broche de oro, recibirás tips de expertos para afrontar entrevistas con confianza y seguridad.

El dato

El mercado laboral se reactiva con fuerza este 2026 y las empresas están listas para recibir nuevo talento como el tuyo. Esta es tu oportunidad para ser el protagonista de tu historia. Solo necesitas acudir con tu DNI, tu mejor sonrisa y toda la actitud ganadora.