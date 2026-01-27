Una ola de calor diurno vienen soportando los limeños al registrarse siete días cálidos consecutivos en Jesús María y La Molina, según el Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú (Senamhi).

Ante las altas temperaturas, muchos buscan la manera de aliviar la sensación de bochorno, que incluso se siente por las noches, y una de las formas es con la compra de ventiladores, cuya demanda está en aumento en Mesa Redonda.

Según los comerciantes, durante la última semana ha subido la cantidad de clientes que llegan en búsqueda de este aparato, el cual se vende desde los 10 soles. “Hay de todos los tamaños y modelos”, señaló una vendedora.

Los más baratos son pequeños y pueden llevarse en la mano. “Lo llevan para usarlo mientras caminan o en el transporte público”, comentó un comerciante.

El precio sube a 30 soles si el tamaño aumenta y tienen diseños de animales o son coloridos. Los más caros son modernos y algunos llevan hasta agua helada y hielo.

CLIMA. El Senamhi detalló que las altas temperaturas están asociadas al ingreso de vientos cálidos del norte y se prevé que persistan hasta el 28 de enero.

“Continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa, de moderada a fuerte intensidad. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV)”, señaló.

En Lima Metropolitana se prevén temperaturas de hasta 32°C, mientras que en otras zonas del litoral los valores sobrepasarán los 37°C, de acuerdo a lo proyectado.

OJO AL DATO. El último domingo en Jesús María y La Molina se registraron temperaturas diurnas de 30.5 °C y 31.2 °C, respectivamente.