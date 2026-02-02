En el país, cada vez hay más matrimonios con fecha de caducidad. Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), durante el 2025 se inscribieron, a nivel nacional, un total de 10,136 divorcios en el Registro de Personas Naturales, lo que significó un aumento de 13.48 % respecto a los 8932 registrados en el año 2024.

Lima concentró la mayor cantidad de rupturas con 5395, seguida de las regiones de Arequipa (827) y La Libertad (781). Si bien en la Sunarp registran sus separaciones quienes buscan informar el fin del régimen patrimonial, esta numerosa cantidad refleja una tendencia que se mantiene en los últimos años.

El psicólogo y terapeuta Manuel Saravia, director ejecutivo del Instituto Guestalt, detalló a OJO que la infidelidad es una de las principales causas de divorcios, pero también destacan el estrés económico, la violencia psicológica, la intromisión de la familia de origen, los estilos de vida diferenciados, entre otras.

DURACIÓN. De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), basado en datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los matrimonios disueltos durante el 2024 tuvieron una duración media de 15 años.

Por grupos etarios, el 22.8 % de los divorcios se produjeron después de 6 a 10 años de casados; el 19.5 % ocurrió tras 31 y más años de unión; el 16.2 % luego de 11 a 15 años, y el 12.4 % 16 a 20 años. Asimismo, los matrimonios disueltos en corto tiempo (hasta 3 años) aumentaron más que aquellos que se acabaron después de mayor tiempo (31 y más años).

Reniec

Saravia explicó que la duración promedio coincide con “la crisis de la mitad de la vida” que afecta a las parejas. “Esta va en una media entre los 9 y 20 años de convivencia o de matrimonio (...) La persona entra en un autocuestionamiento sobre si quiere seguir viviendo de la manera en la que vive”, sostuvo.

Añadió, en base a su experiencia, que en los últimos cinco años las separaciones son más tempranas por “la crisis de adaptación”, que se da entre los 11 meses y 2 años. “Son matrimonios express, las parejas son muy impulsivas y reactivas”, refirió tras mencionar que estos casos se registran bastante entre personajes mediáticos, quienes se enamoran y se van a vivir juntos o se casan rápidamente.

OJO AL DATO. Saravia sostuvo que hay un incremento de parejas peruanas que optan por la terapia para salvar su matrimonio.