El peligro acecha a quienes viven cerca al río Rímac debido al incremento del caudal que el último martes alcanzó el umbral naranja de peligro, el cual hace referencia a la necesidad de vigilancia y preparación ante posibles eventos de la naturaleza.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi), la estación hidrológica de Lurigancho Chosica registró, ese día a las 21:00 horas, un valor de 95.54 m³/s, producto de las lluvias en las zonas altoandinas.

Frente a este escenario, los vecinos de este distrito de Lima Este temen que posibles desbordes y que sus viviendas se vean afectadas, en caso estos valores se repitan o alcance un nivel rojo

PROYECCIÓN. El alcalde de Lurigancho Chosica, Oswaldo Vargas, sostuvo que ayer el río Rímac ya superó los 100 metros cúbicos por segundo, por lo que no se descartan que ocurran emergencias en su distrito si las lluvias continúan.

En esa línea, estimó que unas nueve mil personas se encuentran en riesgo directo si aumenta el caudal y al menos 1800 viviendas están ubicadas en zonas de alto peligro, considerando los estudios hechos por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

“Están en las quebradas, debajo de la quebrada, al costado del río Rímac, en la margen derecha, margen izquierda del río Rímac. Entonces, hay 1080 viviendas, cerca de 9 mil personas que viven de manera directa y, de manera indirecta, cerca de 70 mil personas, mejor dicho, que pueden afectarse solamente en Chosica”, dijo en RPP.

OJO AL DATO. Ayer, las localidades de la cuenca media del río Rímac registraron lluvias intensas, alertó el Senamhi.