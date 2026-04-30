La enfermedad de manos, pies y boca, infección muy contagiosa causada principalmente por el virus coxsackie, viene propagándose de forma acelerada en regiones del país, sobre todo en colegios.

En Lambayeque hay 44 niños afectados, según el jefe de la Gerencia Regional de Salud, Yonny Ureta. “Es un virus estacionario y se ha detectado hasta en tres instituciones de Cuna Más”, dijo el médico.

MAL. En esta región, algunas instituciones educativas suspendieron clases para evitar contagios del mal que se manifiesta con fiebre, malestar general y ampollas dolorosas.

En Huánuco se han detectado casos en colegios y nidos, entre ellos San Vicente y Laurita Vicuña.

OJO AL DATO. La doctora Pierina Vilcapoma, del INS, señaló que el lavado de manos y el aislamiento oportuno frenan el contagio.

Enfermedad afecta sobre todo a menores de 5 años.