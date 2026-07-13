Terror en el gremio musical. Tres heridos dejó el ataque a balazos a la orquesta Las Estrellas de la Cumbia cuando los mpusicos estaban a bordo de un bus en el que iban a viajar hacia Trujillo y que, en ese momento, se encontraba estacionado en la Panamericana Norte, en el cruce con la avenida Los Platinos, en Los Olivos.

Los integrantes de la orquesta chiclayana, a la que recientemente se incorporó la cantante Thamara Gómez, contaron que, tras salir de una presentación en Independencia y dirigirse al norte, decidieron detenerse para tomar desayuno antes de continuar su viaje. Es entonces cuando a bordo de una motocicleta, dos sujetos se acercaron a la unidad y abrieron fuego.

“Hemos estado ahí dentro porque íbamos a desayunar y de la nada escuchamos como unos cohetes que venían y al toque reaccionamos y nos tiramos al piso”, contó con miedo una de las cantantes de la agrupación, que tiene entre su elenco a Rosario Vilchez, Yamilé Coronado, Tatiana Vásquez, Daniela Alcántara, entre otras.

HERIDOS. Como consecuencia del feroz acto, el trompetista Jaime Neciosup (34) terminó herido en un dedo de la mano izquierda, siendo auxiliado a una clínica cercana. El conductor Alexander Burga fue afectado por las esquirlas y su auxiliar Miguel Leyva resultó con un roce de bala en la mejilla, por lo que recibieron asistencia médica en el lugar.

El parabrisas del bus terminó con ocho impactos de bala, mientras la ventana del lado del conductor terminó con dos agujeros. En el piso quedaron regados varios casquillos. Los pistoleros grabaron el ataque y horas después el video fue difundido en redes sociales.

En noviembre del año pasado el director de la agrupación, junto a sus principales figuras, denunciaron en Chiclayo que extorsionadores de “La Nueva Generación” le enviaron mensajes y videos al número de contratos exigiéndoles un pago de 20 mil soles; sin embargo, tras hacer público estos hechos dejaron de amenazarlos.

Este nuevo ataque vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad que golpea al país y, en especial, sobre las extorsiones contra agrupaciones musicales y empresas de transporte. Ayer, Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, señaló que “siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres o cuatro”.

200 atentados a buses de transporte público o empresas de este rubro se han reportado en solo dos años.

OJO AL DATO. Tras el atentado, el grupo Las Estrellas de la Cumbia condenó cualquier acto de violencia en un comunicado.