En reconocimiento a su valor patrimonial, relevancia arquitectónica, riqueza histórica y aporte a la identidad de Barranco, siete patrimonios culturales del distrito recibirán oficialmente el Escudo Azul de la UNESCO, distintivo que será entregado por el Comité Peruano del Escudo Azul este viernes 08 de agosto desde las 10.00 am.

Entre los monumentos y sitios que cumplen con los más altos estándares de preservación y conservación del patrimonio cultural están la Biblioteca Municipal Manuel Beingolea, Casa Ferrand, Estudio García Bustamante, Hotel B, Hotel Villa Barranco y la Galería Lucia de la Puente.

El Escudo Azul es un símbolo que se otorga para destacar el patrimonio cultural bajo protección, especialmente en situaciones de conflicto o desastre, el recorrido de develación de placas y reconocimiento inicia en La Biblioteca Municipal de Barranco, emblemático centro cultural de estilo neoclásico construido en 1898, con torre reloj y más de 25 mil libros, forma parte de esta importante lista, convirtiéndose en la primera biblioteca municipal en recibir esta distinción en el Perú

Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco destacó la importancia del otorgamiento de esta distinción “es un orgullo que un ícono de la identidad cultural barranquina reciba este exclusivo reconocimiento, ya que pone a nuestra querida biblioteca a la altura de inmuebles históricos como Palacio de Gobierno, el Teatro Municipal de Lima, la Casa Riva Agüero… este logro subraya el esfuerzo de la institución por conservar este espacio de encuentro, conocimiento y cultura del distrito, convirtiéndolo en la primera Biblioteca Municipal en recibir esta distinción a nivel nacional; además Barranco tiene el honor de recibir seis distinciones más en el mismo.

Además, casonas históricas como el Estudio García Bustamante, edificada en 1923; la Casa Ferrand, construida en 1911 con materiales tradicionales como adobe y madera; y la Casa De la Puente Wiese, casona de estilo eclético construida entre 1915 y 1920, donde actualmente funciona la Galería Lucía de la Puente; también serán acreedoras de este distintivo debido a su alto valor histórico y por la preservación de su estructura original a lo largo de los años.

Se suman a la lista, el Hotel Casa República, casona construida en 1915 por Enrique Bianchi; Hotel B, edificación con influencia europea ubicada en la alameda Sáenz Peña, diseñada en 1914 por Claude Sahut; y Hotel Villa Barranco, inmueble diseñado en 1923 por Ricardo Malachowski.

Con el Escudo Azul, emblema internacional, establecido en el marco de la Convención de La Haya de 1954, Barranco renueva su compromiso con la protección y conservación de su patrimonio cultural que busca salvaguardar sus bienes culturales en caso de conflicto armado, desastres naturales o cualquier otra amenaza.

ESTUDIO GARCÍA BUSTAMANTE

CASA FERRAND

Hotel Villa Barranco

Hotel Casa República