Seguro más de una vez te han dicho que por tener la cara redondita o alargada solo te quedan ciertos tipos de lentes pero la verdad es que eso ya pasó de moda. LZagheny Wong, gerente comercial de la cadena española de ópticas de MO en Perú, asegura que lo que manda hoy es sentirse cómodo y con toda la actitud.

ELECCIÓN

Hoy la elección de lentes hoy se entiende como una decisión de uso cotidiano y no como una regla asociada al tipo de rostro. La prioridad está en que resulten cómodos, funcionales y adecuados para el uso diario. Para Wong, se trata de un accesorio se debe integrar a la rutina como un sello de identidad personal y no como una simple moda.

TENDENCIAS

LZagheny Wong detalló que, siguiendo lo que se ve a nivel global en moda y accesorios de uso diario, los modelos grandes tipo aviador con curvas ligeras vuelven a ganar presencia y dejan atrás a los lentes pequeños que estuvieron de moda hasta hace poco. “Es el momento de probar cosas diferentes sin miedo al éxito porque los diseños actuales vienen con colores y formas para todos los gustos desde lo más serio hasta lo más atrevido para ir a laborar con una imagen renovada y moderna”, afirma. En ese escenario, los lentes se consolidan como un accesorio cotidiano que acompaña el estilo sin perder funcionalidad.

AJUSTE Y CONFORT

Más allá del diseño, la elección de lentes también pasa por cómo se sienten durante el uso diario. Una montura mal ajustada puede generar molestias como presión en el puente nasal, marcas en las sienes o deslizamiento constante al moverse. Por eso, al probar distintos modelos resulta útil fijarse en el calce y en la estabilidad del armazón, ya que la comodidad a lo largo del día termina siendo determinante en la experiencia de uso.

ESTILO Y CUIDADO INFANTIL

Los pequeños también necesitan proteger sus ojos pero con monturas que de verdad aguanten sus correteos y que no les de vergüenza usar frente a sus amigos. Hay tanta variedad que cada uno puede encontrar su propio estilo.

PROBADOR VIRTUAL

Hoy se utilizan probadores virtuales que permiten visualizar cómo quedarían distintos modelos de lentes antes de acudir a una tienda. Esta herramienta sirve como una referencia inicial para comparar estilos y reducir opciones según el gusto del usuario. La vocera señala que esta tecnología ayuda como primer acercamiento, aunque la elección final suele requerir la prueba física, ya que solo en persona es posible confirmar el ajuste real y la comodidad durante el uso.