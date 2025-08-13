Este 17 de agosto, el Parque de las Leyendas de Huachipa se transformará en Ciudad Gótica por un día, recibiendo a miles de fanáticos con batimóviles, cosplayers, funkos, música en vivo y un museo único dedicado al Caballero de la Noche.

Será un día épico para rendir homenaje a uno de los superhéroes más amados del planeta: Batman.

Atención, bati-fans: las primeras 50 personas disfrazadas ingresarán *completamente gratis*. Es la ocasión perfecta para desempolvar la capa, el antifaz o cualquier atuendo del universo DC y convertirse en parte de esta celebración que promete marcar historia en Lima Este.

El corazón de la fiesta será la colección privada de Felipe Sandoval, considerado el fan número uno de Batman en el Perú. Por primera vez, mostrará piezas nunca vistas en el país: desde juguetes de escala y esculturas, hasta réplicas de batimóviles y un museo completo del justiciero de Ciudad Gótica.

La experiencia no se detiene ahí: zona artística, conciertos de rock ochentero, shows infantiles, y dos concursos que encenderán la emoción: “Chibi” para niños caracterizados y cosplay adulto para quienes quieran convertirse en Batman, Gatúbela o El Guasón por un día.

Para los coleccionistas, el market geek ofrecerá cómics, merchandising, figuras y todo tipo de tesoros. Y para que nadie se quede fuera, las entradas tienen precios accesibles: S/ 18 público general, S/ 10 niños de 3 a 12 años y S/ 4 adultos mayores de 60*. El parque abre todos los días de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.