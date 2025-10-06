Perros, gatos, aves y otros animales domésticos recibieron la bendición en ceremonias en honor a San Francisco de Asís, cuyo día se conmemoró el 4 de octubre último y quien es el patrono de los animales por su profundo amor hacia ellos.

A la Casa de Ejercicios Espirituales de la Tercera Orden Franciscana, en el Cercado de Lima, llegaron decenas de personas con sus mascotas, a las cuales les echaron agua bendita luego de una misa en la que se pidió por su bienestar.

“En los animales vemos la obra de Dios. Vemos cómo Dios ha actuado en esa perfección y por eso los amamos. Es obra de Dios”, señaló el hermano del Convento de San Francisco de Jesús de Lima a cargo de la ceremonia religiosa.

Familias limeñas se reúnen para rendir homenaje a San Francisco con la tradicional bendición de animales. (Foto: GEC)

“El animal tiene un lugar privilegiado en nuestros corazones, por eso tenemos sus cenizas de algunos de ellos, porque los queremos, son compañía”, agregó al ver que algunos ciudadanos llevaron las cenizas de sus mascotas fallecidas.

GALA. En parroquias de regiones también los sacerdotes dieron la bendición a los animales, como en Cusco, Puno, Tacna e Ica, a donde llegaron los fieles llevando a sus mejores amigos.

En la Parroquia San Francisco de Asís, de Ica, las mascotitas lucieron trajes de galas como ternos y vestidos, y algunos dueños animaron a hacer recuerditos. Después de que les echaran agua bendita, se tomaron fotos con la imagen del santo para inmortalizar el momento.

“Ellos son parte de la familia, por eso hemos venido para que sean bendecidos”, dijo una de las feligresas que llevó a su perrito.