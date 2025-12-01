La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) anunció el lanzamiento de su campaña solidaria “Navidad 2025: Vivir para servir”, iniciativa que busca llevar esperanza a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores atendidos en sus centros sociales.

A través de la Subgerencia de Cooperación y Donaciones, la SBLM informó que las empresas e instituciones interesadas pueden colaborar con artículos de primera necesidad, víveres perecibles y no perecibles, suplementos alimenticios y multivitamínicos.

Los donativos serán destinados a los niños, niñas y adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar, así como a los adultos mayores residentes del Hogar Canevaro, el principal centro de atención residencial geronto-geriátrica del país. Asimismo, las contribuciones beneficiarán a los usuarios de los comedores Santa Rosa y Santa Teresita, ubicados en el Cercado de Lima.

Quienes se sumen a esta campaña recibirán un certificado de donación, válido para la deducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), previa presentación de las facturas emitidas a nombre de la SBLM.

Las donaciones serán recibidas hasta el 19 de diciembre en el Hogar Canevaro y en el Puericultorio Pérez Araníbar, sedes administradas por la Beneficencia de Lima. Para coordinar la entrega, los interesados pueden comunicarse al 946263801 o escribir a donaciones@beneficenciadelima.org.