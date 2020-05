Tras el anuncio, hace unas semanas, del presidente Martín Vizcarra sobre el pago de un nuevo y último subsidio para las familias que fueron afectadas por la cuarentena, que se acata desde el 16 de marzo y se extendió hasta el 24 de mayo, a causa del nuevo coronavirus, son muchas las interrogantes que se realizan los ciudadanos.

Además de estar a la espera de la publicación del padrón de beneficiarios para que sepan si recibirán los 760 soles del Bono Familiar Universal, cuya plataforma aún no ha sido habilitada y a la cual podrán inscribirse quienes no recibieron ninguno de los anteriores apoyos económicos que entregó el Gobierno (Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), muchos no saben cómo se validarán los datos que se coloquen.

Si bien se señaló desde un inicio que la lista de personas incluidas complementará a los subsidios que ya se vienen entregando, las dudas sobre su veracidad se ponen en tela de juicio, especialmente en quienes, hasta el momento, no han recibido nada, pese a que necesitan el dinero urgente.

Como sabemos, a causa del aislamiento social obligatorio muchos negocios no esenciales tuvieron que cerrar sus puertas y debido a la crisis, varios se quedaron sin empleo. Una situación complicada para quienes estaban acostumbrados a llevar un sustento a su familia de forma diaria.

Los ciudadanos están a la espera de conocer la lista oficial de beneficiarios del Bono Familiar Universal (Foto: Municipalidad de Pachacamac)

¿CUÁNDO SALDRÁ EL PADRÓN Y DESDE QUÉ FECHA PAGARÁN?

El viceministro de Promoción del Empleo, Javier Palacios, señaló que en estos días, posiblemente este martes, saldría la lista oficial de beneficiarios. “Los padrones tienen que aprobarse entre hoy [lunes] y mañana [martes]. Ese es el reto y ese es el compromiso. La plataforma tiene que estar colgada, con sus nombres [de quienes resulten beneficiados]”.

De salir todo lo tiene planificado, la entrega de los 760 soles empezará a concretarse la próxima semana. Por tal motivo, se mostró confiado en que este subsidio cumplirá con su cometido de llegar al 75% de familias vulnerables porque se incluye a las familias que no fueron consideradas en los primeros bonos.

Diversas entidades vienen prestando apoyo a los peruanos que lo requieren durante esta pandemia (Foto: Ministerio de Vivienda)

¿CÓMO VALIDARÁN LAS INSCRIPCIONES?

Asimismo, el viceministro adelantó que se creará una plataforma especial donde el ciudadano podrá inscribirse si no está considerado en el padrón.

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) hará la validación de la información que consignan las personas. Para ello, realizará un cruce de datos del censo de los bonos que han sido atendidos y de la información de la entidad registral, para ver si este hogar está siendo atendido.

El plazo de validación debería durar 10 días hábiles, tal como lo establece la norma que formaliza el pago del bono familiar.

Así como esta mujer, varias personas recibieron alimentos de parte de diversas instituciones (Foto: Ministerio de Vivienda)

¿QUÉ PASA SI REGISTRO INFORMACIÓN FALSA EN LA PÁGINA DE INSCRIPCIÓN?

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Balbuena, señaló que para la entrega del Bono Familiar Universal abrirán una plataforma de información para que las personas puedan registrarse con el propósito de empadronar a los ciudadanos con necesidades.

“Dicha inscripción va a tener el valor de declaración jurada y si se encontrara falsedad en la información proporcionada, podrán ser denunciadas penalmente”, sostuvo.

Precisó que dicha plataforma se llevará la ciudadanía mediante una serie de canales, que incluirá los Tambos.

Los empleados del mercado de Ciudad de Dios esperan a que los trabajadores del Ministerio de Salud los evalúen para descartar COVID-19 (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA SOLICITAR EL BONO FAMILIAR?

Todavía no está habilitada la plataforma dónde se realizarán las inscripciones, pero las autoridades precisaron que solo podrán inscribirse quienes no hayan recibido ninguno de los anteriores subsidios entregados en esta coyuntura nacional. Es decir: Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural.

Al respecto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, también precisó que el bono será recibido por un solo miembro de la familia.

“Quiero hacer la atingencia que el bono es por hogar. Si mi hogar recibió el bono independiente o si mi papá recibió el bono y tengo 25 años, y vivo con mis padres, yo no voy a recibir. Entonces, los hogares que no han recibido ningún bono hasta ahora, van a poder inscribirse en esta plataforma de tal manera de hacer un padrón completo”, puntualizó.