ÚLTIMO MINUTO | El Gobierno peruano confirmó que hoy, miércoles 20 de mayo, se inicia el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles con el que se completará el universo de 6.8 millones de hogares a nivel nacional en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano y rural, de acuerdo con los padrones de hogares aprobados en las resoluciones ministeriales N° 087-2020-TR y N° 085-2020-MIDIS.

Requisitos para hacer el cobro

Para su otorgamiento, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social recuerda cuáles son criterios para ser beneficiario de esta ayuda económica.

• No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural.

• Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

• Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Plataforma web oficial:

El ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que en la plataforma bonouniversalfamiliar.pe, las personas podrán saber si acceden al bono.

LINK AQUÍ: bonouniversalfamiliar.pe

Para ello, deberán ingresar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Con respecto a la entrega del #BonoFamiliarUniversal a los hogares en pobreza y pobreza extrema, así como en situación de vulnerabilidad, el Midis informa lo siguiente:#PeruEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/4vmymQa8bX — MIDIS (@MidisPeru) May 20, 2020

¿Cómo cobrar?

De acceder al bono, el usuario será asignado a una de las cinco modalidades de cobro:

depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados;

Banca Celular del Banco de la Nación;

aplicativo Tunki de Interbank;

pago en ventanilla a través de giro a nivel nacional;

Empresas Transportadoras de Valores (ETV).

Y si no estoy en la lista de beneficiarios, ¿dónde me inscribo?

De no acceder al bono universal familiar, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (www.registronacionaldehogares.pe) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar. Esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post pandemia.

LINK AQUÍ: www.registronacionaldehogares.pe

Cabe señalar que los datos consignados tendrán carácter de Declaración Jurada por lo que la población debe colocar la información correcta. Esta será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización. Asimismo, es importante que, para asegurar un correcto llenado de información, los usuarios tengan a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar.

Les recordamos no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

Para consultas sobre el Bono Universal Familiar, llame a la línea gratuita 101 –opción 3–, a través de la cual recibirá ayuda y acompañamiento en la gestión del trámite respectivo. El horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.

