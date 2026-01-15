El anuncio de los conciertos de BTS en Lima ha generado una verdadera euforia entre los fanáticos peruanos.

La confirmación de dos presentaciones en el país, por primera vez en la historia de la agrupación, convirtió el tema en tendencia en redes sociales y desató la emoción del fandom ARMY, que celebra la llegada de la banda más influyente del k-pop al Perú.

La expectativa también ha impulsado la creatividad y el emprendimiento local.

En los últimos días, numerosos peruanos comenzaron a promocionar negocios vinculados a la “fiebre BTS”, ofreciendo productos como poleras, varas luminosas, stickers, cuadros y diversos artículos temáticos, buscando aprovechar el impacto económico y cultural que genera el fenómeno del k-pop.

La confirmación se realizó el 13 de enero (14 en Corea del Sur), cuando BTS anunció oficialmente las fechas de su gira mundial 2026. Lima figura como una de las paradas sudamericanas del tour, con conciertos programados para octubre, junto a ciudades de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, además de México en su paso por Norteamérica, consolidando al Perú como un nuevo destino clave para los grandes espectáculos internacionales.

“QR” DE YAPE EN SUS FOTOS DE PERFIL

En plataformas como TikTok, han aparecido videos de fans que comparten sus códigos QR de YAPE solicitando donaciones voluntarias.

En los clips, las creadoras explican que el dinero recolectado será destinado exclusivamente a la compra de entradas, considerando los altos precios que suelen tener los conciertos de gran magnitud y la fuerte demanda que se anticipa.