En el Perú, se presentan cada año mil casos nuevos de personas con enfermedad renal crónica y cuando llegan a la fase terminal no pueden acceder a diálisis, dado que el sistema de salud no tiene capacidad para atender la demanda, advirtió el presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología (SPN), Martín Gómez Luján.

Explicó que un paciente en etapa terminal requiere de este proceso porque sus riñones tienen daños severos y ya no depuran los desechos de la sangre. No obstante, estimó que unos 20 mil estarían accediendo a este tratamiento, y 60 % de quienes lo necesitan no logran hacerlo.

¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica?

El doctor Boris Medina, expresidente de la SPN, señaló a OJO que el 70 % de pacientes que llegan a la fase terminal tiene diabetes, hipertensión arterial, o ambas, por lo que son las causas principales. En tanto, en menor proporción están los que sufren de inflamaciones o infecciones crónicas en el riñón, cálculos renales, entre otras afecciones.

Debido a que cada vez hay más diabéticos y personas con hipertensión, consideró que irá en aumento el número de pacientes con pérdida de la función renal en el país.

Medina refirió que la cobertura del Sistema Integral de Salud (SIS) hizo posible que los pacientes con enfermedad renal crónica reciban atención, pero el problema es que no se ha implementado una estructura de atención para que reciban diálisis. Es por eso que se terciariza este servicio.

Desde la SPN refirieron que de sospecharse de un posible problema de riñón en estadío avanzado cuando se pierde peso sin causa aparente, se orina con más frecuencia en las madrugadas, se forma espuma en la orina o si hay hinchazón de tobillos, piernas o párpados.

