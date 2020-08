A vísperas de conmemorarse el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que cobra especial relevancia a raíz de la crisis sanitaria que vive el mundo entero, 467 familias vulnerables del Callao fueron beneficiadas con donaciones de alimentos y kits de higiene.

Esta entrega es parte del Plan de respuesta COVID-19 que ha diseñado la Fundación Ayuda en Acción, para brindar asistencia humanitaria a las familias que más lo necesitan, dentro de su ámbito de intervención en Lima, Callao, Cajamarca, Piura, Huancavelica y Cusco. “Desde el inicio de la pandemia nos propusimos estar al lado de las familias más vulnerables. Lo hemos conseguido gracias al aporte de nuestros padrinos y socios y con el apoyo de empresas socialmente comprometidas. Este año el trabajo de Ayuda en Acción, y de todas las organizaciones que brindan respuesta humanitaria, cobra especial importancia debido a la pandemia”, sostuvo Campbell, director país de Ayuda en Acción - Perú.

Este donativo en concreto es posible gracias a la alianza sostenida con la empresa Ferrovial, que favorecerá a un total de 1000 familias de Callao Cercado, Bellavista, La Perla, Ventanilla y Carmen de la Legua.

El donativo entregado esta mañana comprende insumos alimenticios como arroz, azúcar, sal yodada, fideos, atún y lentejas, de acuerdo a estándares internacionales de ayuda humanitaria. En tanto, el kit de higiene comprende jabón de aseo, jabón de ropa, cepillo y crema dental, shampoo y lejía. En ambos casos, para sostener a una familia de 5 integrantes, hasta por 1 mes.

“Me comentaron que había este programa para los discapacitados, me inscribieron y empecé a recibir la ayuda. En estos momentos y bajo estas circunstancias, esta propuesta es de mucha ayuda porque por ahora no contamos con los medios necesarios para seguir viviendo”, comentó Daniela Cahuasa, una de las beneficiarias del programa.

La entrega se realizó en el colegio I. E. San Miguel, a cargo de Coprodeli, socio local de la Fundación Ayuda en Acción en el Callao, bajo un estricto protocolo de bioseguridad. Las familias vulnerables, previamente identificadas, fueron convocadas por turnos, a fin de evitar la concentración de personas, respetando la distancia interpersonal de dos metros, y verificando el correcto uso de la mascarilla. Asimismo, se contó con desinfección de calzados en el ingreso, lavado de manos, toma de temperatura y uso de desinfectantes para rociar los kits antes de la entrega.

“Cuando salimos a entregar la ayuda, aunque tomamos todas medidas de prevención, siempre se corre el riesgo de contraer el virus e inclusive infectar a nuestras familias. Es una situación complicada para todos, pero cumplimos nuestra misión con el mayor compromiso y responsabilidad hacia las familias más vulnerables. Desde la fundación enviamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores de ayuda humanitaria, en todo el mundo”, concluyó William Campbell.

El 19 de agosto, fue designado por la Asamblea General de ONU, para reconocer la labor de las y los trabajadores humanitarios y profesionales de salud que dedican su vida a ayudar a los demás. La fecha fue declarada como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en diciembre de 2019, en memoria del atentado terrorista cometido ese día, en 2003, a la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, Iraq.