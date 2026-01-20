Ante las altas temperaturas que en Lima llegarán hasta los 32°C durante esta semana según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la salud de los adultos mayores puede verse afectada pues podrían sufrir mareos y desmayos.

Así lo advirtió el doctor Jorge Luis Solari, especialista en Medicina Interna y Geriatría del Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, al explicar que la exposición al calor en esta temporada de verano puede afectar el equilibrio del organismo de estas personas.

“El adulto mayor es especialmente vulnerable. Al no percibir adecuadamente la sensación de sed, puede deshidratarse con facilidad, lo que lo hace más susceptible a mareos y desmayos”, señaló el médico. Otra causa son los cambios en la regulación de la presión arterial.

Advirtió que en personas con diabetes o hipertensión, estas descompensaciones pueden provocar descensos peligrosos de la presión arterial o alteraciones en los niveles de glucosa, aumentando el riesgo de caídas.

CONSEJO. El médico sostuvo que no todas las caídas son leves ya que algunas pueden quedar en una contusión y otras, con graves consecuencias. “Una caída puede derivar en una fractura de cadera, afectando seriamente la calidad de vida si no se coloca una prótesis”, refirió.

Frente a estos escenarios de peligro, recomendó a este grupo etario fortalecer la musculatura y el equilibrio mediante ejercicios y programas de rehabilitación, ya que la pérdida de masa muscular es frecuente en el adulto mayor y aumenta este riesgo.

OJO AL DATO. En Lima Metropolitana, la temperatura de distritos del norte y este llegará a los 32 °C hasta el 25 de enero, según el Senamhi.