En los últimos meses, se ha registrado un preocupante incremento en los casos de extorsión dirigidos hacia cantantes folclóricos en el Perú.

Estos artistas, que representan una parte importante de la cultura y tradición del país, se han visto vulnerables ante los ataques de delincuentes que buscan obtener beneficios económicos a través de amenazas y coerciones.

Según informes de las autoridades locales, los extorsionadores han estado contactando a los cantantes folclóricos, tanto reconocidos como emergentes, exigiendo pagos regulares a cambio de supuesta protección o para evitar represalias.

En algunos casos, las amenazas han escalado a actos de violencia física contra los artistas o sus familias, generando un clima de temor e inseguridad en la comunidad artística.

Flor Javier, cantante folclórica, denunció, en noviembre último, que viene siendo extorsionada por sujetos que le exigen el pago de 15 mil soles a cambio de no asesinarla.

La artista asegura que desde hace tres meses recibe mensajes y videos intimidantes.

“Me encuentro viajando desde Áncash a Tacna para una presentación que tengo, y como digo, yo ya no vivo en paz, en mis shows ya no me concentro al 100%. Anoche también tuve concierto en Barranca y tuve que llevar cuatro seguridades con arma, trasladarme con otro carro, ya ni compartir con los fans”, dijo luego de haber sido apedreada junto a sus músicos.

MOTIVOS

Las razones detrás de este reciente aumento en la extorsión hacia los cantantes folclóricos, de acuerdo a las tesis policiales, podría estar relacionado con la creciente popularidad de algunos artistas en este género musical.

“La falta de medidas de seguridad adecuadas y la percepción de impunidad por parte de los perpetradores también han contribuido a esta situación alarmante. Ya con la crisis económica, la delincuencia ha diversificado también sus blancos de ataque”, señaló a OJO el especialista en seguridad ciudadana Karin Bustamante, excoronel de la PNP.

La noche del sábado 4 de noviembre, la cantante folclórica Norma León Raprey, conocida como Normila Ancashina, fue asesinada en Huaraz (Áncash) por dos hombres que la atacaron en un establecimiento comercial donde realizaba una presentación.

El caso, de acuerdo a la carpeta fiscal, a la que pudo acceder OJO aún se encuentra en investigación de extorsión. Los familiares siguen clamando justicia para la víctima.

CASOS

Yarita Lizeth, Sonia Morales, Milena Zárate son algunas de las figuras públicas que fueron víctimas de extorsionadores desde inicios del 2021, año en que el hampa empezaba a poner sus ojos en este sector de la música.

Otro caso fue el trágico desenlace de Steve Guizado Vilca, bajista de la cantante folclórica, Flor Pileña. El pasado 4 de noviembre el joven músico fue asesinado de un balazo durante un concierto en Manchay (Lima).

Solo en los tres últimos meses, entre noviembre de 2023 y mediados de enero de 2024, ya se han registrado 45 denuncias a cantantes folclóricos por extorsión, cuando en el mismo período de tiempo del año pasado solo se reportaron ocjo, lo que apunta a que el hampa los tiene en su blanco.