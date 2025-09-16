Malestar y preocupación causó el cierre de la avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima, en el tramo entre la avenida Aviación y el jirón Junín, por obras que realizará la Municipalidad de Lima, como parte de la construcción de la Vía Expresa Grau.

El cierre ejecutado en las primeras horas de ayer sorprendió a choferes particulares y de transporte público, quienes desconocían los desvíos hacia el jirón Lucanas y la avenida García Naranjo, diseñados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Algunos conductores señalaron que estas rutas alternas suelen estar congestionadas, por lo que ahora, con la mayor carga vehicular, serán caóticas y les tomará más tiempo llegar a sus destinos.

“El problema es que ya hay cierres en varias vías del Cercado de Lima por el tren (Línea 2 del Metro de Lima). Esto emporará el tráfico, me demorará más tiempo trasladarme desde Santa Anita, donde vivo, y de regreso”, señaló Walter, a bordo de su vehículo.

DESVÍOS. Para quienes vayan de Ate al Centro de Lima, la ATU planteó que circulen por Nicolás Ayllón, México, Parinacochas, García Naranjo y Huánuco para retomar Grau. Caso contrario, las unidades deben ir por el jirón Lucanas y las avenidas Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón.

Desde San Juan de Lurigancho hacia La Victoria, los buses pasarán por Sebastián Lorente, los jirones Junín y Lucanas, y luego por Miguel Grau y Aviación. En sentido contrario, circularán por Aviación, Huánuco, Santa Rosa, Junín y Sebastián Lorente.