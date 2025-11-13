Después de abrir a combazos la puerta de una de sus guaridas y tirarlos al suelo, la Policía Nacional detuvo a integrantes de una sanguinaria banda de extorsionadores, quienes serían los que días antes atacaron a balazos un bus de transporte público, en Villa María del Triunfo, para intimidar a los choferes y obligarlos a pagar cupo.

En una acción conjunta, detectives Antisecuestros, Antirrobos y de Inteligencia arrestaron a Juan Jesús Sánchez Delgado, “Ratuja”; Angel Manuel Zurita La Negra, “Sueño”; y Víctor Daniel Borges Rengel. “Muro”, de la peligrosa red criminal “Los Trujillanos”, en un inmueble de siete pisos del asentamiento humano “El Paraíso”, en el distrito mencionado.

Alias “Ratuja”, que fungía de chofer de transporte, cayó cuando conducía una combi. A esta mafia se le incautó dos armas de fuego y nueve cartuchos de dinamita.

EVIDENCIAS. En uno de los celulares que poseían, de acuerdo a la Policía, tenían mensajes extorsivos y la lista de nombre de transportistas, comerciantes y empresarios a los que extorsionaban.

También se halló un video de cuando le dispararon al parabrisas del ómnibus de la empresa Los Milagros del Señor de Pachacamilla (moraditos), el 9 de noviembre pasado.

La PNP anunció que solicitará siete días de detención preliminar para seguir con las investigaciones por los delitos de extorsión, sicariato y asociación ilícita para delinquir.

OJO AL DATO. Agentes de la Dinoes, Greco, Divise y otras unidades especializadas realizaron la intervención aprovechando la emergencia.