En colaboración con GMO Internet Group, Japan Airlines (JAL) ha puesto a trabajar a robots humanoides chinos en labores de carga y descarga de equipaje de los pasajeros de sus aviones, en Japón, con tanto éxito que se prevé que en poco tiempo reemplacen por completo a los humanos en tales tareas que cada vez menos japoneses están dispuestos a realizar.

Lo sorprendente es que los robots en los aeropuertos de Japón son fabricados en China por la empresa Unitree, lo que confirma el gran adelanto de la potencia asiática y mundial en lo que se refiere a la tecnología, incluso más desarrollada que la japonesa en materia de robótica.

Probados

El robot humanoide Unitree G1 tiene un nuevo empleo’ y este androide ahora trabajará en los aeropuertos de Japón para hacer frente a la falta de personal humano.

Las pistas del aeropuerto de Haneda, en Tokio, se han convertido en el campo de pruebas real donde el Unitree G1 debe demostrar que es capaz de mover carga y equipaje codo con codo con los operarios.

Turismo

Ante un Japón que se enfrenta a un récord de turismo -más de 7 millones de visitantes solo a principios de 2026- y una población activa que no deja de menguar, el despliegue de tecnología china se presenta como la única solución viable para evitar el colapso logístico.